عميد «شحات» يتفقد أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع المدينة

المتوسط:

تفقد إدريس عبدالمجيد عميد بلدية شحات، اليوم السبت، مواقع العمل الخاصة برصف الهبوطات والحفر داخل المدينة التي تنفذها شركة هندسة المدن المتعاقدة مع المجلس البلدي بإشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية.

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ الوصلة الرابطة بطريق سوسة البريد القديم شحات وشارع المركز المؤدى إلى نادى الصداقة والمدخل لعمارات دورين، بالإضافة لمعالجة خطوط المياه الشرب وتصريف الأمطار والعمل لصرف الهبوطات للشارع الرئيسي والعديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة كمرحلة أولى.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية شحات أن المرحلة الثانية من المشروع يتعاقد فيها المجلس البلدى مع نفس الشركة بحسب الخطة التى سيضعها مكتب المشروعات بالبلدية.

