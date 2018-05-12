أكثر من 6000 ناخب يصوتون لانتخاب بلدية الزاوية حتى الآن

أعلن رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية الزاوية أحمد الأحرش، السبت، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخاب مجلس المدينة البلدي بلغ 6592 ناخبا ما يمثل 34% من إجمالي الناخبين حتى الساعة الـ 2 ظهرا.

وأوضح الأحرش في تصريح للرائد أن هذه عدد الرجال الناخبين بلغ 5194 ناخبا بنسبة 39% من عدد المسجلين في سجل الناخبين، بينما وصل عدد النساء الناخبات 1398 ناخبة بنسبة 23% من النساء المسجلات حتى الآن وفق قوله.

وأكد الأحرش أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس، والوضع الأمني مستقر ولا وجود لأي اختراقات في مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن التصويت سيتوقف الساعة 8 مساء، وستعلن النتائج قبل الساعة 12 من مساء السبت.

يشار إلى أن انتخابات بلدية الزاوية تجري خلال 50 مركزا انتخابيا، مقسمة إلى 83 محطة انتخابية، ويتنافس فيها 20 مرشحا على 7مقاعد.

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