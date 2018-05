«الناكوع» يعلن من زليتن عن تأسيس قوة للحرس الرئاسي

المتوسط:

زار رئيس الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي اللواء نجمي الناكور، يوم أمس الجمعة، بلدية زليتن، والتقى بعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.

ومن جهته، أوضح رئيس الحرس الرئاسي أن زيارته تأتي ضمن تأسيس قوة للحرس الرئاسي داعمة لوحدات الجيش ومديريات الأمن، كما أنشئت غرفة أمنية مشتركة لتوفير الامن والتعاون مع قوة مكافحة الإرهاب.

كما شملت زيارة الناكوع جولة ميدانية لمقر مدني داخل زليتن سيتم تجهيزه كمركز تدريب لقوة الحرس الرئاسي والنظر في احتياجاته.

