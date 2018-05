انطلاق فعاليات حملة ليبيا السلام للمرأة في بنغازي

المتوسط:

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات حملة «ليبيا السلام»، المنبثقة عن وثيقة المرأة والسلام المنعقدة بمدينة منترو السويسرية، وذلك بقاعة شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي، وذلك بهدف تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية.

وشارك في لقاء انطلاق الفعاليات وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد، ورئيس مجلس مشائخ ليبيا الشيخ محمد إدريس، ورئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالحكومة الموقتة عبير أمنينة، وعدد من المهتمين والمختصين.

وافتتح اللقاء بكلمة لمنسقة الحملة ليلى أبوسيف ياسين التي قامت بالتعريف بوثيقة المرأة الليبية لبناء السلام وتعزيز دورها في السلم الإجتماعى وأهداف هذه الحملة المتمثلة في التحديات والعراقيل التي تواجه النساء إثناء سعيهن للإسهام الايجابي في عملية السلام.

وتطرق اللقاء إلى المحاور المهمة التي يجب الالتفاف حولها لتسهيل مساهمة المرأة في عملية السلام ومن هذه التحديات «الوضع الأمني، النازحين، العنف ضد المرأة، الإعلام، الوضع الاقتصادى، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حقوق المرأة في الدستور والمشاركة السياسية».

ويشار بأنه ستكون تظاهرة مساء اليوم «شعلة السلام»، راجلة تنطلق من قصر المنارة إلى منارة سيدي إخربيش بمشاركة «كشاف / الهلال الأحمر / المرور / مكتب النشاط التعليم».

وتختتم حملة ليبيا السلام فعالياتها مساء غدا الأحد عرض مسرحية وكذلك أوبريت ( بنغازي الحنونة ) بمسرح الطفل بمنتزه بنغازي بمشاركة عدد من الفنانين.

