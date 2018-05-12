عميد بلدية طبرق يحث على الإسراع بالانتخابات البلدية

العنوان خاص -طبرق

قال عميد بلدية طبرق الناجي مازق في تصريح خاص للعنوان إنه يدعم وبشدة انتخابات المجالس البلدية قائلا:حتى في ملتقى عمداء البلديات المنعقد في شحات طالبنا بإجراء الانتخابات قبل مواعيدها المحددة مسبقا .

و أضاف مازق : لا يوجد ما يشجع على خوض التجربة لمرة ثانية نحن تورطنا في مشاكل ومسؤوليات افقدتنا ثقة الناس التي دعمتنا بأصواتها نتيجة للظروف التي تمر بها الدولة وظروف الميزانيات.

ورحب عميد بلدية طبرق في تصريحه بتقديم موعد الانتخابات حيث قال إنه يفضل أن تكون “اليوم قبل الغد” وليس في أغسطس كما حدد لها.

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