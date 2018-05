المتوسط:

المعارضة التشادية عبر ما تسمى الهيئة التشادية للثورة الشعبية المناهضة لحكم الرئيس التشادي إدريس دبي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعلنت قبل عدة ساعات في خبر عاجل سيطرة قواتها على قلعة سبها في ليبيا من قبل التبو، وطرد من وصفتهم بالقناصين التابعين لمليشيات أولاد سليمان (قوات اللواء السادس مشاة، التابع للجيش الوطني).

كما وجهت دعوات برجوع جميع الأهالي الى بيوتهم ومزارعهم، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

ومن جهة اخرى قال مصدر محلي، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، إن هجوم قوات التبو جاء من ثلاثة محاور تم الإعداد له مسبقا، موضحًا أن الكتبية التي استولت على القلعة تسمى “كتيبة فارس”.

وجدير بالذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات عنيفة طوال ليل الجمعة وفجر السبت استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتساقطت قذائف الهاون العشوائية على العديد من أحياء المدينة.

The post المعارضة التشادية” في بيان رسمي تؤكد دخول قواتها إلى مدينة سبها” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية