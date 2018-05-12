المتوسط:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، مقطع فيديو تقدم قوات اللواء السادس التابع للقيادة العامة، ناحية قلعة سبها بعد سيطرة قوات قبائل التبو التابعة للمعارضة التشادية عليها.

فيما تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لأحد أفراد اللواء السّادس التابعة للجيش الوطنين داخل قلعة سبها.

وكانت قوات من التبو المدعومة من المعارضة التشادية، أعلنت سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس واستولوا على الأسلحة إثر اشتباكات منذ صباح اليوم تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

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The post تداول صور وفيديو عن تقدم اللواء السادس باتجاه قلعة سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

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