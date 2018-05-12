فيديو.. رسائل المحكمة الجنائية الدولية تُثير تساؤلات على مستقبل «محمود الورفلي»

عين ليبيا

كشف «محمد الجالي» وهو صديق مُقرب لضابط الإعدامات في بنغازي محمود الورفلي أن محكمة الجنايات الدولة قامت بالتواصل معه يوم 5 أبريل 2018 عن طريق الإيميل، حيث طلبت منه أن يكون شاهداً في قضية الورفلي.

ولكن حسب الفيديو الأخير الذي ظهر فيه صديق ضابط الإعدامات، أكد أنه لم يجيب على أي إيميل توجه له، كما قام بالتواصل مع شخصيات قيادية في بنغازي منهم العميد «إدريس الشريف» مدير فرع التوجيه المعنوي في المدينة وتحدث معه بشأن رسالة محكمة الجنايات الدولية، لكن الأخير قال له أن الفرع هو المعني بذلك الأمر وسوف يقوم بمراسلة المحكمة الدولية والإشراف على الموضوع، مضيفاً أن محكمة الجنايات الدولية لا تملك الحق في مراسلة أي مواطن ليبي لأن الجهات المختصة قد فتحت تحقيق مؤخراً في قضية الورفلي.

انطلق صديق الورفلي هائماً على وجهه إلى شخص يدعى «علي ماضي» في النيابة العسكرية في بنغازي شاكياً له مصابه، حيث قام بتوجيه العديد من الأسئلة لـ محمد الجالي كان أبرزها عن الفيديوهات والمنشورات التي قام الجالي بنشرها على صفحته الشخصية في فيسبوك طالباً منه القدوم إلى النيابة يوم 8 أبريل 2018 لأخذ إفادته واحتجازه، مختتماً حديثه مع الجالي بقوله: «أنت مغفل والقانون لا يحمي المغفلين».

لم يُسلم صديق الورفلي نفسه للنيابة العسكرية وقام بالتواصل مع المزيد من الأشخاص بينهم العديد من الحقوقيين.

في الوقت نفسه أرسلت محكمة الجنايات الدولية لـ «محمد الجالي» دعوة ثانية للشهادة في قضية الورفلي في تاريخ 12 أبريل 2018، كما أرسلت المحكمة أخر دعواتها له يوم 9 مايو 2018 حيث لم يجب عليهم ولن يجيب حسب وصفه.

هذا ونفى الجالي في حديثه جميع الإشاعات التي انتشرت مؤخراً عن ذهابه إلى طرابلس وتواصله مع أفراد من محكمة الجنايات الدولية وتقديم الشهادة على شخصيات في عملية الكرامة، مؤكداً أن زيارته إلى طرابلس استمرت لمدة 5 أيام وكانت بعلم قيادات وشخصيات في بنغازي، حيث قام بتصوير ثلاثة مقاطع فيديو لبيانات قام بها مجموعة من الشباب في طرابلس يعلون من خلالها انضمامهم لعملية الكرامة.

بعد عودة الجالي من طرابلس إلى بنغازي هاتفه شخص لم يكشف عن اسمه وطلب لقائه في إحدى فيلات منطقة الحدائق، وعندما ذهب إلى هذه الفيلا وجد قيادات عملية الكرامة في بنغازي بالإضافة إلى مجموعة من السلفيين والمدونين في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث طلبوا منه رؤية المقاطع التي صورها في طرابلس لكي تبدي القيادات موافقتها على النشر.

خرج الجالي من فيلا الحدائق وعند وصوله إلى المنزل وجد مقاطع الفيديو التي أخذها بنفسه تُعرض على قناة الحدث مما يدل على استغلال جهده وتعبه دون ذكر اسمه حتى مع الفيديوهات.

نشر «محمد الجالي» صديق ضابط الإعدامات فيديو شخصي له يوم أمس، تكلم فيه عن كل ما جاء فيما سبق، معلناً عدم خوفه من أحد، ومواصلته في عمله حسب قوله رغم استغلاله، وموضحاً للرأي العام حقيقة ما حدث معه منذ تاريخ 5 أبريل 2018 وحتى 9 مايو 2018.



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