«الأهلي بنغازي» يصف قرارات تحكيم مباراته مع «الإتحاد» بالمنحازة والمشبوهة

عين ليبيا

أصدر مجلس إدارة نادي «الأهلي ببنغازي» بياناً بخصوص وقائع مباراة الفريق مع نادي «الإتحاد» في إطار الدور الرباعي لنهائيات الدوري الليبي لكرة القدم.

البيان الذي اطلعت عليه «عين ليبيا» استهجن وأدان بشدة قرارات طاقم تحكيم مباراة «الأهلي» و«الإتحاد» حيث وصفها بالمنحازة والمشبوهة وأشار إلى أن المباراة اتخذت مساراً معاسكاً لما توقعته الجماهير الرياضية وإدارة النادي.

وأوضح البيان أن الإدارة التحكيمية انحازت بشكل واضح بعد احتساب ركلة جزاء وصفها بيان النادي بالظالمة في الدقيقة 59 من الشوط الثاني وتبيَّن أنها غير صحيحة من خلال المشاهدة والتسجيل المرئي وبما يُدين أداء حكم المباراة المُحال على التحقيق ومساعديه.

كما تطرق البيان إلى أحداث و تداعيات الإعتداء على لاعبي الأهلي والكادر الإداري والإعلامي وتحطيم كاميرات النادي التي وثَّقت هذه الإعتداءات من قبل بعض المحسوبين على جهات أمنية.

‎هذا وطالب مجلس إدارة النادي من الإتحاد الليبي لكرة القدم جُملة من القرارات كان أولها إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها من قبل لجنة المسابقات.

كما طالب البيان إقالة رئيس لجنة التحكيم العامة وحلها وإعادة تشكيلها بالإضافة إلى اعتذار رسمي من اتحاد الكرة الليبي ولجانه المختصة للنادي «الأهلي» وجماهيره وبعثته الرياضية على ما صدر ضدهم من احداث أثناء المباراة وبعدها مع إدانة وشطب حكم المباراة محمد رجب وطاقم التحكيم ومساعديه ومراقب المباراة.

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