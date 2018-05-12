مستشفى البيضاء ينفي تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور

العنوان-البيضاء

نفى مكتب الإعلام بمستشفى الثورة المركزي ماتناولته بعض الأخبار عن تسجيل حالات مصابة بإنفلونزا الطيور في المستشفى

وأوضح المستشفى أنه قد استقبل حالات متفرقة الأيام الماضية ظهرت عليها أعراض إلتهابات رئوية حادة قدمت لها الخدمة الطبية المتاحة ومن خلال متابعة الأطباء تبين ان الوضع الصحي لهذه الحالات تحسنت .

، وأكد المستشفى أنه يجري حاليا دراسة حول الموضوع لمعرفة المسبب الرئيسي لهذه الإلتهابات وطرق التعامل معه إن وجد كمادعى مكتب الإعلام بالمستشفى كافة المواطنين لعدم الإنجرار وراء الأخبار غير معروفة المصدر والتي تنشر الهلع والخوف بينهم.

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