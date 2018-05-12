هاشتاق #خلو_الحليب_عندكم يعتلي قمة تويتر في ليبيا

عين ليبيا

انتشر في وقت سابق من الأسبوع الماضي هاشتاق جديد على تويتر ينادي بمقاطعة الحليب المعلب في ليبيا خلال شهر رمضان المبارك بسبب تلاعب التجار وارتفاع أسعاره تزامناً مع الشهر الكريم.

حيث نادى العديد من المغردين بمقاطعة شراء الحليب بشكل كامل من قبل جميع الليبيين في خطوة للضغط على تجار الأزمات والمستغلين للمناسبات، أما البعض الأخر فقرر التغريد على هاشتاق #خلو_الحليب_عندكم بعرض تجربته في شراء بعض أنواع الحليب منتهي الصلاحية والمتوفر في السوق الليبي.

وأبرز التغريدات التي لاقت قبولاً على هاشتاق #خلو_الحليب_عندكم:

عارفين عندك فلوس وتقدر تشري الحليب حتى لو الحكية بـ 20 دينار ،لكن من باب حب الخير لخوتك قاطع معانا تجار الحروب عشان عيال غيرك يقدرو يشربو حليب زي عيالك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) . #خلو_الحليب_عندكم

— Son Of Benghazi (@benghazi_of) May 10, 2018

كما غرد حسن الفاخري قائلاً:

#خلو_الحليب_عندكم

جاء الناس إلى عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -وقالوا: غلاء اللحم فسعره لنا.

فقال: أرخصوه أنتم.

فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين ونحن أصحاب الحاجة فتقول :أرخصوه أنتم، وهل نملكه حتى نرخصه؟وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟

قال: اتركوه لهم.#خلو_الحليب_عندكم

— حسن علي الفاخري (@h_elfakhri) May 11, 2018

هذا ولم يخلو الهاشتاق من بعض التغريدات الساخرة والمضحكة في آنٍ معن حيث كانت أبرز هذه التغريدات الفكاهية:

معقولة ب 6 دينار باكو الحليب 🤤

كل شارع يشتركوا الجيران و يشروا بقرة و خلوا باكوات الحليب ينفعوهم 😏 #خلو_الحليب_عندكم

— زعيمة فتحي 🇱🇾ⵣⴰⴻⴻⵎⴰ (@zaeema92) May 10, 2018

#خلو_الحليب_عندكم

حليب طازج زي ما احنى نقولوا حليب البقرة .. (ع اساس الباقي حليب ياسمين) المهم الكيسة او لتر ب 2 او3 دينار .. فوتوا باكوا وأشروا طازج

— ॐ هــــديل بالحاج ॐ (@Hadelbelhaj) May 10, 2018

كما لم يخلو هاشتاق #خلو_الحليب_عندكم من بعض التغريدات السلبية والتي جزمت بإخفاق هذه الحملة قبل انطلاقها

#خلو_الحليب_عندكم يعني من جدكم مقتنعين ان هاشتاق ح ينزل سعره ولا ح ايعدلو هما اصلا سيريسلي يعني

— 💫 (@Esrasoliman98) May 10, 2018

وفي ردٍ من أحد مرتادي الهاشتاق على السلبية بشكل عام

سلبيتنـا هي السبب الأول في ارتفاع الأسعار وسنحت للتجار إستغلالنا وإستغفالنا بحجة الدولار وهما يتلو في اعتمادات بمئات آلاف الدولارات باسم الشعب.

فشلت العديد من الحملات للمقاطعة زي مقاطعة الدحي والمنتجات الثانوية اللي رفعوا أسعارهن بطريقة جنونيّـة والسبب السلبيـة!#خلو_الحليب_عندكم

— Wagak (@WagakOriginal) May 11, 2018

هذا ولو يتثى البعض عن ذكر تجارب بعض الشعوب مع مقاطعة بعض المنتجات حيث غرد محمد قائلاً:

#خلو_الحليب_عندكم

تفرجوا وتعلموا من باقي شعوب العالم..

خليكم يد وحدة و بطلوا حقد و كره في بعضكم و أنتوا ما تصدقوا حاجة تنقص و سعرها يزيد بيش ديروا طابور عليها😏

والله سلبيتكم هذي حتى اليهود ما عندهم

ديروا موقف و خلوكم بشر مرة وحدة😤 pic.twitter.com/FuKbQIC89D

— Mohammed (@Mohamme05006163) May 11, 2018

يقول مطلعون على المشهد أن الشعب الليبي هو السيد هنا، وتعلم ثقافة المقاطعة هي أمر جميل وديمقراطي إلى أبعد الحدود، لأن تجار الأزمات قد عاثوا في الأرض فساداً فكان حقاً على الشعب ارتياد هاشتاق #خلو_الحليب_عندكم، ويقول أخرون أن الحليب لا غنى عنه في رمضان وقد اعتاد الجميع على وجوده على سفرة الإفطار، وبين هذا وذاك تقف الدولة عاجزه عن الخروج بحل جذري لمشكلة تحكم التجار في أسعار السلع.

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