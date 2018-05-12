طلاب العلاقات العامة والإعلان ينظمون حلقة حوارية حول إنجازات وتحديات جمعية الهلال الأحمر بنغازي

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- نظم طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بنغازي، حلقة حوارية حول إنجازات وتحديات جمعية الهلال الأحمر بنغازي.

وعقدت الحلقة تحت عنوان : ” ومضات إنسانية” من واقع الحرب في بنغازي وجاءت بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر الذي صادف يوم الثلاثاء الماضي الثامن من مايو الجاري .

وحضر الندوة عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، الذي ألقى كلمة بهذه المناسبة قدم فيها التهاني لأسرة الهلال الأحمر الليبي بمناسبة عيدهم السنوي .

وقال المستشار عبد الرحمن العبار : ” لا يستطيع أحد أن ينكر جهودهم العظيمة منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم، هذه الجمعية والتي تتخذ شعار العمل التطوعي مبدأ أساسي لها، هي ليست حكومية تعمل بشكل طبيعي أهلي صرف هؤلاء الجنود الذين سمعنا إحصائيات عنهم ابلوا بلاء حسناً في كل المناسبات والظروف”.

وأشار العبار – في كلمته – لدور الجمعية قبل الحرب، قائلاً : ” كانت جهوداً إنسانية تقوم بتقديم الخدمات الإنسانية بالإضافة للخدمات الطبية وغيره، وقدمت أعمال كثيرة إلى أن حلت الحرب من هنا ونتيجة لهذه الصدمة تعاظم دور الجمعية حيث كانت نقلة غير متوقعة تمثلت في انخراطهم بإعمال أخرى لم تكن مألوفة للجميع؛ ودورهم كان مهم في هذه المرحلة وكانت رافدا أساسيا لدور المؤسسات الحكومية التي لم تكن موجودة”.

وتابع العبار : ” ثم انتقلنا إلى مرحلة 2014 أشهد على ما قدموه أنه عمل عظيم ورائع من خلال أعمال كانت محفوفة بمخاطر مختلفة للقيام بدور إنساني خلاق وتقديم الخدمات للأسر النازحة ناهيك عن مخاطر أخرى من أوبئة قد يتعرضون لها في مناطق شهدت معارك شرسة، وكانت تشكل خطر بيئي على مدينة بنغازي ولكن الهلال لم يأبه باحتمال تعرضهم للمخاطر، لهم التحية على هذه جهود”.

وواصل العبار : ” هذه المنظمة هي منظمة أهلية وتعتبر عاملة في المجتمع المدني واستطاعت عبر تاريخها و في مختلف الظروف وليس لها علاقة بالعمل السياسي؛ وأوضح العبار ” أريد تنبيههم والشد على أيديهم بالحفاظ على حياد الجمعية، وسوف نقدم لهم كل ما بوسعنا لدعمهم”.

من جهته، قال المهندس مدير الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي قيس الفاخري – في كلمته بالمناسبة – إنه على هامش الذكرى السنوية لتأسيس الحركة الدولية وهو اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر الذي يوافق 8 مايو، سيكون لنا حلقة حوارية للتطرق لأهم الأحداث التي حدثت لجمعية الهلال الأحمر خلال الأزمة ، وماهز عمل الجمعية وقت السلم وأهم التحديات التي واجهتها الجمعية وكيف تم التخلص منها.

وأشار الفاخري إلى أن الهلال الأحمر الليبي سنة 2015 شارك بالمؤتمر الدولي بجانب 198 جمعية وطنية، والهلال الأحمر والصليب الأحمر وقد تحصل الهلال الأحمر الليبي والذي مثله شابان من مدينة بنغازي الدكتور طه السلطان، وأمير العماري متطوعين من الهلال وقد تحصل على الترتيب الأول على مستوى العالم، كذلك الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بسنة 2016 تم منح الهلال الأحمر الليبي الأفضلية في هذا السياق.

وأوضح الفاخري أن ندوة اليوم نظمها طلبة من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان ضمن مشروع تخرجهم، وأنه سيتم من خلال الجلسة تخريج دفعة مكونة من 12قائدة من الهلال الأحمر.

بدورها، قالت عضو هيأة التدريس بجامعة بنغازي ومشرفة المشروع الأستاذة مريم المغربي – في كلمة لها – إن فكرة المشروع قدمها طلاب القسم تجسيدا للجانب التطبيقي كمحاولة لتقديم عملي لدور العلاقات العامة في المؤسسات وفي إطار المسؤولية الاجتماعية تحقيقا لأهداف ومواصفات شخصية رجل العلاقات العامة، من حيث تنظيم الحدث كمراسم استقبال وتشريفات وما إلى ذلك التي تعد من صلب عمل العلاقات العامة.

وأوضحت المغربي في كلمتها أنه تم وقوع الاختيار على جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي باعتبارها منظمة عالمية تقدم الخدمات الإنسانية للفئات الضعيفة في المجتمع وتم إعداد وتنظيم هذه الحلقة من قبل طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة بنغازي وهم هاجر حسين موسى، ندى رافع بن دردف، ناصر نجيب العبيدي،نبيل اسميو، صلاح الرياني، فاطمة محمد مرسال . ( وال – بنغازي ) ب ف / ف و / س ع/ ر ت

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