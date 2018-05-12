رئيس المؤتمر الليبي العام والجامع يدعو إلى وقف القتال في سبها

طالب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع محمد العباني, في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم السبت, بالتهدئة والوقف الفوري للقتال الدائر في مدينة سبها.

وتأسّف العباني على الأحداث الجارية في سبها بقوله: ” نأسف لكل ما يحصل في منطقة الجنوب من إقتتال بين الأشقاء..ونطالب الجميع بالتهدئة, خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم”.

وعقّب: “بدل أن يسعى المتصارعون في سبها إلى الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف وإنقاذ البلاد.. ها هم من يدعون إلى الفتنة في ليبيا يشعلون حربا لغرض ما في أذهانهم”.

ووجّه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع (الليبي الليبي) نداء إلى الأطراف المتشابكة في سبها مفاده أن من أوصلهم إلى التقاتل هي الأطراف التي تسعى إلى التفرقة والخراب في الوطن, وليس حرص تلك الأطراف على مصلحة الليبيين.

وأشار العباني إلى أن الليبيين هم من يدفعون ثمن تلك المواجهات بقتل أبناءهم وتشريد عائلاتهم.

وشدّد محمد العباني على أن الليبيين مدعوّون إلى الإستفاقة من غفلتهم وتوحيد صفوفهم من أجل إنقاذ ما تبقّى من الوطن والنظر إلى مستقبل أبناءهم.

وأكد العباني أن ليبيا للجميع وتبنى بالجميع, موضحا في الصدد ذاته أن أعداء ليبيا هم من يسعون إلى بثّ الفتنة بين أبناءها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية