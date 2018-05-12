نساء زوارة يتثقفن بـ”الطب النفسي”

أشرفت منظمة “بهيجة علي” لتوعية المرأة في مدينة زوارة، على ندوة حول الطب والعلاج النفسي لنساء المدينة، ألقاها الأخصائي بالأمراض النفسية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور أكرم الأدريسي، بهدف التعريف بمرض الاكتئاب وطرق تجنبه وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

وجاءت الندوة أيضا للتعريف بالطب النفسي وأهميته، ومن هو الطبيب النفسي؟، وماهو الفرق بين العلاج الدوائي وعلاج السلوك النفسي؟.

وشهدت الندوة حضورا نسائيا من المدينة من مختلف الأعمار والمستويات، وتطرقت فيها الحاضرات إلى نقاشات واستفسارات عن الطب النفسي، ومدى أهميته للتعرف عن الكثير من أعراض الأمراض النفسية لاكتشافها وعلاجها المبكر والابتعاد عن مسبباتها وتجنبها لما لها من تأثير على الكيان الأسري وتسبب الكثير المشاكل الاجتماعية.

وقال الدكتور أكرم الأدريسي، لـ218، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسعى لإنشاء مركز صحة نفسية في المنطقة الغربية، مضيفا أن الندوة تطرقت إلى مشاكل الاكتئاب وأنواعه وطرق تجنبه، وكل ما يتعلق به.

وأكد الأدريسي أن المشاركات طرحن أسئلة مهمة وكانت في العمق نظرا لرغبتهن في التعرف على المرض وتوعية المجتمع به.

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