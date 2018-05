فيديو| اللواء السادس يستعيد السيطرة على قلعة سبها

المتوسط:

كشف مقطع فيديو عن استعادة قوات اللواء السادس التابع للقيادة العامة، السيطرة على قلعة سبها بعد سيطرة قوات قبائل التبو التابعة للمعارضة التشادية عليها.

وتعيش مدينة سبها منذ صباح اليوم السبت، معارك عنيفة بين قوات الجيش الليبي والمرتزقة من المعارضة التشادية، أسفرت عن استشهاد اثنين من العسكريين تابعين للواء السادس مشاة، فيما سيطرت قوات التبو على قلعة سبها.

وكانت قوات من التبو المدعومة من المعارضة التشادية، أعلنت سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس واستولوا على الأسلحة إثر اشتباكات منذ صباح اليوم تعتبر الأعنف منذ بداية الحرب.

