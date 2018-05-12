نائب عن سبها مجلس النواب لم يعر أهمية لأحداث المدينة

قال عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، إبراهيم مصباح، السبت، أن مجلس النواب والحكومة لم تعطي وقتاً ولا أهمية للأحداث الدائرة في سبها.

وأوضح مصباح، في تصريح، للرائد، أن الأحداث التي تدور في سبها ليست وليدة اللحظة بل تجاوزت الأربع أشهر ولم يعقد المجلس أي جلسة بشأنها، مضيفاً أن المواطنون في المدينة يعانون ظروفا صعبة نتيجة هذه الاشتباكات.

واشار مصباح إلى أن أعضاء المجلس عن المنطقة الجنوبية لم يتمكنوا من عقد جلسة حقيقية للنواب للنظر في أوضاع سبها، وإتخاذ القرارات المناسبة حيالها بسبب تغيب رئاسة المجلس>

يشار إلى أن مدينة سبها تشهد أحداث قتال بين أطراف متنازعة مند فبراير المنصرم أدت إلى مقتل عشرات المدنيين ونزوح المئات منهم إلى مناطق أخرى.

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