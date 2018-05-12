برعاية اممية.. اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع دعم وتطوير قدرات وزارتي داخلية وعدل الوفاق

ليبيا – عقدت وزارة داخلية الوفاق اجتماعاً لمتابعة تنفيذ بنود الإتفاقية المشتركة بين وزارتي داخلية وعدل الوفاق مع إدارة المشروع الإنمائي الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعتمدة بتاريخ 2018.2.7 التي تعنى بدعم وتطوير القدرات بالوزارتين.

وحضر الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد حسين العامري ومقرر اللجنة المركزية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية العقيد عبد الجليل باتي ورئيس مكتب الإعلام الأمني المقدم دكتور محمد ابوعبدالله وممثل بعثة الأمم المتحدة عائد الحمد.

رئيس مكتب الإعلام الأمني قام بعرض توضيحي مرئي للخطة الإستراتيجية لمكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التي تهدف للتواصل والإتصال الداخلي والخارجي للخروج بصوت واحد يكون عنواناً للإتصال بين جميع شرائح المجتمع ويبرز أهمية عمل الشرطة وتعاون المواطنين لتحقيق الأمن والأمان الذي تسعى له وزارة الداخلية.

الإجتماع خلص إلى جملة من التوصيات من أهمها ضرورة توحيد الجهود بين فريقي العمل بالوزارتين تنفيذاً للمهام المسندة لهذه المهمة كذلك تحديد أبرز الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وإحالتها إلى إدارة المشروع المشترك بغية ضمان توفيرها.

يشار إلى أن الإجتماع عقد تنفيذاً للمخرج والمهمة 5.2 الواردة بالوثيقة المعتمدة والمتعلقة بالتواصل والاتصال والمعنية بإيجاد واستحداث إستراتيجية مشتركة بين الوزارتين للوصول إلي تكوين خطاب موحد يدعم تنفيذ الخطط الإستراتيجية وتكريس ثقافة روح إنفاذ القانون واحترام القيم والضوابط المنظمة لحياة المواطن في المجتمع.

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