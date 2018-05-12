إدارة العمليات والأمن القضائي تنظم أول جمع لمنتسبيها بالإدارة العامة

قرنادة 12 مايو 2018 (وال)- نظمت إدارة العمليات والأمن القضائي أول جمع لمنتسبيها بالإدارة العامة للعمليات.

وحضر الجمع الذي تم يوم الاثنين بمقر الإدارة بمنطقة قرنادة، رئيس إدارة العلميات، النقيب ربيع الشريف، وعدداً من ضابط وضابط الصف ورؤساء الوحدات.

وقال النقيب ربيع الشريف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه بالرغم من قلة الإمكانيات، وتواجد مجموعه كبيره من منتسبي العلميات في محاور القتال بتكليف من القيادة العامة ولكنهم لبوا النداء؛ واستطاعت الإدارة أن تقوم بهذا الجمع.

يُشار إلى أن إدارة العلميات والأمن القضائي قد اعتمدت يوم 07 من كل شهر يوما لجمع رجال العمليات والأمن القضائي بقرنادة.( وال – قرنادة ) أ ف / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال