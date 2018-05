آمر عمليات الكرامة يتفقد المحور البحري رأس الهلال استعدادا لتحرير درنة

المتوسط:

تفقد آمر غرفة عمليات الكرامة الرئيسة اللواء عبد السلام الحاسي، المحور البحري رأس الهلال بقيادة العقيد بحار ركن إدريس الديباني، للوقوف على آخر التجهيزات للقوات البحرية للاستعداد لعملية تحرير مدينة درنة من الإرهاب.

ورافق اللواء عبد السلام الحاسي، خلال زيارته، العقيد أحمد الكاسح أمر زورق المرقب، والمقدم مهندس محمد يونس المجدوب آمر السرية البحرية المقاتلة سوسه، وذلك لتوزيع المهام بعد دخول المدينة وتحريرها من الإرهاب.

