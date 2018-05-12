قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة في سبها

تشهد مدينة سبها، الآن، اشتباكات عنيفة بين مسلحى التبو وقوات اللواء السادس مشاه وذلك من خلال القصف بالمدفعية الثقيلة وسط المدينة، وذلك في معارك تعد الأعنف من نوعها.

وقال مصدر عسكري تابع لقوات الجيش إن القذائف لا تزال تتساقط بشكل عشوائي على بعض الأحياء مهددة سلامة المدنيين، مؤكدا أن القتال اندلع منذ منتصف ليل البارحة باستخدام الأسلحة الثقيلة بعد هجوم مباغت من ميليشيات التبو على القلعة.

وأظهر فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ،مقاتلي التبو ومقاتلين أجانب وهم على سطح القلعة بعد السيطرة عليها صباح اليوم السبت، وسط أصوات قذائف ومدفعية لا تزال تسمع في المحيط، كما يظهر جزء من الدمار الذي لحق بالقلعة التاريخية .

من جانبه، أكد آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لقيادة الجيش، اللواء المبروك الغزوي، أن “المنطقة العسكرية ماضية في فرض الأمن والقانون، وحملت كل الأطراف في المدينة مسؤوليتها تجاه أي اعتداء يحدث أو خرق أمني”، مضيفا في حديث لــ”العربية.نت” أن “القيادة تتعامل مع الخلافات الحاصلة حاليا بحذر شديد”.

وعن القتال الدائر حاليا بالمدينة، أكد أن المنطقة العسكرية تعمل على فرض وقف إطلاق النار وإعادة المجموعات المسلحة لتمركزاتها الأولى، وقال “حاليا هناك تواصل مع المهاجمين للقلعة، وننتظر نتائج الوساطة حاليا، وفي حال فشلها سوف نفرض عليهم الانسحاب بالقوة”.

وذكر الغزوي أن المنطقة العسكرية بسبها جزء من خطط قيادة الجيش لفرض الأمن في كافة الجنوب، مؤكدا أن الخروقات الأمنية الحاصلة حاليا في سبها لن تؤثر بشكل كبير على مسار تنفيذ خطط الجيش.

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