“ضع بصمتك”.. تزرع الأمل بأطفال غدامس

إيمانا بإن الأطفال هم النواة الأولى التي يعتمد عليها في المستقبل، ونظرا لما تمر به بلادنا من أزمات مالية واقتصادية أثرت على مدينة غدامس كغيرها من المدن، وانعكست على أطفالها نفسيا وسلوكيا واجتماعيا، كان لا بد من مبادرات لتخفيف هذه الآثار ومحاولة زرع المبادئ الإيجابية في نفوس الأطفال.

فقد أطلقت جمعية غدامس للأعمال الخيرية مبادرة “ضع بصمتك”، والتى تهدف إلى تقديم وجبات الإفطار لتلاميذ مدارس مدينة غدامس الأساسية الأربع ولمدة يومين، بهدف تخفيف العبء على ولي الأمر، ولتنمية روح الجماعة لدى التلاميذ وزرع ثقافة النظام والنظافة وذلك باستعمال سلات القمامة من خلال هذا البرنامج وإضفاء طابع المرح كنوع من الدعم النفسي.

وتتضمن المبادرة مرحلتين، الأولى: تقديم إفطار مجاني في الرحلات المدرسية التي أقيمت هذه السنة للمدارس الأساسية في المدينة، والثانية تقديم وجبة إفطار (استراحة) لتلاميذ المدراس وبنفس الوقت وبتوحيد مكونات الوجبة.

واستهدفت هذه المبادرة حوالى 630 تلميذا من الصف الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي، وساهم في دعمها بعض فاعلي الخير وطالبات مدرسة الأمل الثانوية بنات، وعضوات جمعية غدامس للأعمال الخيرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية