ميثاق ترهونة ومصراتة والزنتان يؤكد على وحدة التراب الليبي

شدد ميثاق ترهونة ومصراتة والزنتان، على وحدة التراب الليبي ورفض تقسيم البلاد، ورفض التدخل في شؤون البلاد.

وأكد ميثاق العهد الذي تم توقيعه اليوم السبت بين أعيان ترهونة ومصراتة والزنتان، على عدم التصادم المسلح واللجوء إلى الحوار لإدارة أي خلاف، ومراعاة خصوصية كل مدينة، والعمل المشترك لحل الأزمة السياسية الراهنة، معلنا تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين كافة المواقف بين المدن الثلاث لحل المشاكل التي تمس المواطنين، وحرية التنقل وتسهيل طرق التبادل والتجاري والصناعي بينهم.

ودعا الميثاق جميع أبناء الشعب الليبي إلى دعم جهود المصالحة الشاملة، مرحّبا بانضام كل المدن والقبائل لهذا الاتفاق.

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