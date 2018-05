المتوسط:

انطلق المعرض السنوي الأول للتمور ببلدية جالو برعاية غرفة التجارة والصناعة بمدينة بنغازي، والذي تنظيمه من جمعية أوجلة للتراث والمجلس البلدي أوجلة.

وأجرى المجلس البلدي أوجلة الاستعدادات النهائية للمعرض، الذي بدأت فعالياته اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة مساء في المدينة القديمة بأوجلة.

