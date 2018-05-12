السراج يتسلم أوراق إعتماد السفير البريطاني لدى ليبيا ويصرح : نثمن موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق

ليبيا – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت 12 مايو 2018 سفير المملكة المتحدة فرانك بيكر سفيراً لبلاده لدى ليبيا بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالةوجرت مراسم الاعتماد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

السفير أكد خلال كلمة القاها بالمناسبة على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا ، مشيراً إلى وقوف الليبيين والبريطانيين جنباً إلى جنب خلال الحرب العالمية الثانية محيياً تضحيات الشعبين الصديقين.

وقال بيكر إن بلاده كجزء من الاجماع الدولي تقف خلف حكومة الوفاق الوطني وستواصل تعاونها الوثيق لمساعدة حكومة الوفاق في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وتحدث السفير عن ما قدمته بلاده من دعم لعدد من المشاريع في مختلف انحاء ليبيا، مبدياً تطلعه لتقديم المزيد من الدعم والتعاون الوثيق في مجال التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأعلن السفير في كلمته عن قرب إعادة افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس بعد أن اصبحت السفارة تعمل الأن من العاصمة .

واختتم السفير كلمته بتقديم الشكر للسراج ومعاونيه عل كرم الضيافة وحرارة الترحيب .

من جانبه أعرب السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد السفير بيكر ، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين.

وثمن السراج موقف بريطانيا الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني في المحافل الدولية وفي دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، شاكراً ما قدمته من مساعدات للتخفيف من وقع الظرف الصعب التي تمر به البلاد.

وأبدى السراج تطلعه لتطوير التعاون الثنائي ليشمل مختلف المجالات وأن تساهم المملكة المتحدة بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.

ويخلف السفير بيكر السفير البريطاني السابق السفير بيتر ميليت الذي انتهت مدة عمله في ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.

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