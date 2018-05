المتوسط:

نفت مستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المختلفة، من أخبار حول استقبال المستشفى وتسجيله حالات مصابة بأنفلونزا الطيور.

وأوضح المستشفى، في بيان له، «أن المؤسسة الطبية الجامعية استقبلت حالات متفرقة خلال الأيام الماضية، ظهرت عليها أعراض التهابات رئوية حادة، والتي قدمت لها الخدمة الطبية المتاحة».

وأضاف البيان، «أنه من خلال متابعة الأطباء تبين تحسن الوضع الصحي للحالات الموجودة، وإجراء دراسة حول الموضوع لمعرفة المسبب الرئيسي وطرق التعامل معه إن وجد».

ودعا المكتب الإعلامي للمستشفى كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير معروفة المصدر التي تنشر الهلع والخوف بينهم.

The post مستشفى الثورة التعليمي توضح حقيقة استقبال حالات مصابة بأنفلونزا الطيور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية