لقاء تربوي باجدابيا لمناقشة تحسين مستوى العملية التعليمية

عقد امس الأول الخميس بمكتب التفتيش التربوي اجدابيا لقاء تربوي نظمته وحدة علم الاجتماع بقسم العلوم الاجتماعية .

وحضر اللقاء التربوي معلمي الصف الأول والثاني بمرحلة التعليم الثانوي القسم الأدبي والمختصين بتدريس مواد أساسيات الحياة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم السكان والتنمية الاجتماعية .

وقالت الموجهة التربوية بمكتب التفتيش التربوي اجدابيا فتحية سالم الشبلي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان الهدف من هذا اللقاء التربوي خلق نوع من التواصل الاجتماعي والمهني بين المعلمين ومناقشة ما تمت دراسته من المنهج الدراسي والتطرق الى أهم الايجابيات والسلبيات للعام الدراسي المنصرم.

واضافت الشبلي انه تم ابداء جملة من الملاحظات حول المحتوى ومدى ملائمة المنهج ومدى استيعاب الطلاب ؛ ووضوح المادة العلمية والكتاب المدرسي ومناقشة الخطة المنهجية لهذا العام وتحديد مواطن الضعف والقصور .

وبينت ان اللقاء خلص الى أهمية توطيد العلاقة بين المفتش التربوي والمعلمين؛ والتركيز على الجانب الإرشادي وتطبيق طريقة التوجيه التشاورية انطلاقا من أن كل أطراف العملية التعليمية هدفهم واحد وهو تحسين مستوى العملية التعليمية بكل عناصرها وتقديم اية مقترحات او أفكار من شأنها الرفع من مستوى التعليم.

وأوضحت الشبلي في ختام تصريحها بانه تم تدوين كل الملاحظات الواردة من الحضور وسيتم إرفاقها في التقرير السنوي الذي سيتم تسليمه إلى إدارة مكتب التفتيش التربوي اجدابيا، لوضعها بعين الاعتبار والعمل بها خلال الموسم الدراسي القادم

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