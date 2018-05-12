تواصل الاجتماعات بين مصراتة وتاورغاء لبحث عودة الأهالي

تتواصل الاجتماعات بين مجلس مصراتة البلدي ومحلي تاورغاء، لوضع الترتيبات الأساسية الأخيرة لعودة أهالي تاورغاء لمدينتهم.

وكشف رئيس لجنة تنفيذ ملف مصراتة وتاورغاء يوسف الزرزاح، أن العمل جاري بحيث تكون العودة مطلع شهر رمضان المبارك، موضحا أن اجتماعات ستعقد يوم غدا الأحد للاتفاق حول بنود الميثاق بين المدينتين، يتوج باجتماع ثالث بداية شهر رمضان لأعيان وحكماء ليبيا وبلدي مصراتة ومحلي تاورغاء يجري فيه التوقيع على ميثاق التعايش السلمي بين المدينتين.

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