مفوضية الإنتخابات: سنباشر العمل بشكل جزئي ابتداءً من الأسبوع المقبل

ليبيا – أرجع عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير الهدف من العمل الإرهابي الذي استهدف المفوضية الأسابيع الماضية إلى محاولة إيقاف المفوضية عن السير قدماً تجاه العملية الإنتخابية خاصة بعد إعلان جاهزيتها واستقبالها لأي استحقاق قادم.

بالخير قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الوطن في أسبوع” الذي يبث عبر قناة “ليبيا الوطن” أمس الجمعة تابعته صحيفة المرصد إن المفوضية قامت بمراجعة كل البيانات داخل المنظومة، مبدياً إستعدادهم لأي استحقاق قادم في حال توفر المتطلبات المهمة وهي القانون والتمويل المالي.

وكشف بالخير عن تقديم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الدعم المادي للمفوضية بمبلغ وقدره 2 مليون دينار لإعادة صيانة الأضرار التي تعرض لها المبنى، مشيراً لحاجتهم الماسة لقيام فرق الهلال الأحمر المختصة بتنظيف نهائي للمبنى بالإضافة لتواجد فرق من شركة الكهرباء.

عضو مجلس المفوضية العليا للإنتخابات أشار إلى أن الرئاسي وبعد التوصل معه أصدر أوامر بتكليف الحرس الرئاسي بمهام حماية المبنى حيث سيباشر جزء من طاقم المفوضية العمل إبتداء من الأسبوع القادم.

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