معالي وزير المالية والتخطيط يزور مقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- قام معالي وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ كامل الحاسي، بزيارة لمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي.

وكان في استقباله – خلال جولته الأربعاء – السيد مراقب الخدمات المالية طارق دربى، وعدد من موظفي المراقبة .

هذا وقد قام دربي بإطلاع السيد الوزير على سير العمل داخل المراقبة فيما يتعلق بإنهاء تجهيز الحوافظ الخاصة بمرتبات العاملين لدى جميع القطاعات عن أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل 2018م.

وأثنى السيد الوزير على أداء العاملين داخل أقسام المراقبة والوفاء بالوعود التي قطعها الحاسي في وقت بصرف جميع مرتبات العاملين لدى الدولة لليبية في الوقت المحدد.

وعقد معالي وزير المالية والتخطيط اجتماعاً ضم الموظفين التابعين لمراقبة المالية بنغازي، تم خلالها طرح العديد من التساؤلات من قبل الموظفين، والتي أجاب معالي الوزير عليها خلال هذا الاجتماع .

وانتقل الحاسي عقب جولته بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي إلى مقر المراقبة في منطقة البركة، واطلع على عملية طباعة الحوافظ داخل قسم الإعداد .

وأثنى معالي الوزير في ختام جولته بالمقر على سير العمل وحسن الأداء الذي يقوم به الموظفين والمراقبين الماليين في جميع القطاعات والمستشفيات والأجهزة المستقلة، والذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل، لتجهيز صرف جميع المرتبات التي تمت إحالتها من وزارة المالية والتخطيط البيضاء. (وال- بنغازي) س ع/ ر ت

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