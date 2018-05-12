بلدية سرت تكشف موعد استئناف ضخ المياه للمدينة

كشفت بلدية سرت، أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لتشغيل وإدارة النهر الصناعي، لبحث سبل معالجة أزمة انقطاع المياه. وأوضح المتحدث الرسمي باسم بلدية سرت، محمد الأميل في تصريح خاص ل،”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن إدارة مياه النهر الصناعي أكدت أنه سيتم ضخ المياه خلال 24 القادمة، وذلك بعد أن تم الاتفاق على إزالة الوصلة الغير شرعية في منطقة الحنيوة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مضخات للخزان التجميعي الحنيوة والقبيبة وجارف قريباً، بدلا للمضخات التالفة لرفع المعاناة عن أهالي سرت.

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