اجتمعت الشركة العامة للكهرباء ومديرية أمن راس لانوف للتنسيق بشأن وضع خطة أمنية للحد من السرقات التي تتعرض لها محطة راس لانوف.

واتفق الجانبان، على وضع آلية للتعاون بين الشرطة الكهربائية ومديرية أمن راس لانوف تقضي بتأمين المحطة بالكامل من قبل أفراد المديرية للمحافظة على استقرار الشبكة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

