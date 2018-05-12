مركز الخبرة القضائية يختتم دورة تدريبية في “التحقيق في مسببات الحرائق”

البيضاء 12 مايو 2018 (وال)- أختتم مكتب التدريب والتطوير بالإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة ، أعمال البرنامج التدريبي” التحقيق في مسببات الحرائق” .

وشمل البرنامج التدريبي الذي اختتم الخميس، على عناوين بالجزء الأول : الحرائق ذات منشأ غير كهربائي .

كما تضمن هذا الجزء الذي قدمه خبير الحرائق والسلامة المهنية، وليد يحي أرحيم، مبادئ الحرائق، العوامل المساعدة، أنواع الحرائق، فكرة عامة عن التحقيق في الحرائق، أساسيات التحقيق في مسببات الحرائق المفتعلة منها و الغير مفتعلة.

وأما الجزء الثاني قدمه عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة، الأستاذ المهندس صالح بوعويشة. وجاء بعنوان: التحقيق في الحرائق ذات المنشأ الكهربائي.

وتضمن هذا الجزء على : التحقيق في التوصيلات الكهربائية الغير شرعية، تقييم الأثر و إعداد التقارير.

واستهدف البرنامج التدريبي عدد من خبراء و مساعدي خبراء ” الهندسة الكهربائية و الحرائق” والمرشحين من فروع ومكاتب : فرع الجبل الأخضر، فرع المرج، فرع بني وليد، فرع طبرق، فرع بنغازي الكبرى، مكتب شحات، مكتب القبة . (وال – البيضاء) أ ف / س ع/ ر ت

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