أمن زوارة تحبط عملية تهريب مهاجرين عبر أحد الشواطئ

تمكنت مديرية أمن زوارة، اليوم السبت، من إحباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر أحد شواطئ المدينة. وأوضحت المديرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرق مديرية أمن زوارة والمتمثل فى مركز شرطة زواره الشمالى ومركز شرطة زواره الجنوبي ومركز شرطة النجدة، ومركز شرطة ابى كماش، تواصل جهودها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل الحدود الإدارية لمدينة زواره، حيث تمكنت لليوم الثالث على التوالي من إحباط محاولات لتهريب البشر من مدينة زواره.

وأضافت، أن حيث فرقة التحري تمكنت من معرفة موقع كان يجهز لتهريب بشر عبر شواطئ المدينة، فتم محاصرة الموقع وضبط فيه مهاجرين من جنسيات عربية وأيضا إلقاء القبض على المهربين في نفس الموقع، ومعدات وأجهزة التهريب، وإحالة الجميع لمديرية أمن زواره لاستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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