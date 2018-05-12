داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية : حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها تحت الرقابة الأمنية

بنغازي 12 مايو 2018 (وال)- نفت وزارة الداخلية المفوضة من قبل حكومة الوفاق غير الدستورية، وجود أي حساب باسم وزير داخليتها غير الدستورية عبد السلام عاشور، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وأضافت الوزارة – بحسب صحيفة المرصد نقلاً عن شبكة الرائد الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الواجهة السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية – أن ” جميع الحسابات بمختلف أشكالها وأنماطها على شبكة التواصل تحت الرقابة الأمنية، خاصة في ما يتعلق بقياداتها ومكوناتها ” .

وذكرت صحيفة المرصد أن داخلية الوفاق غير الدستورية – حثت في بيانها – المواطنين كافة على عدم الإنجرار إلى ما أسمته “العبث وارتكاب السلوكيات الرقمية التي من الممكن أن تضعهم تحت طائلة المساءلة القانون ” .

وأشارت المرصد إلى أن الأجهزة الأمنية الرقمية المختصة بمكافحة جرائم المعلومات بالوزارة المشار إليها، رصدت وجود حسابات مزورة باسم وزير داخلية الوفاق غير الدستورية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك وفقاً لشبكة الرائد الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء الواجهة السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية . (وال – بنغازي ) س ع/ ر ت

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