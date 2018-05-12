خاص لـ«عين ليبيا»: أمريكا تُعارض فرنسا حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

عين ليبيا

كشف مصدر غربي رفيع المستوى لـ«عين ليبيا» عن خفايا أحد اللقاءات التي عُقدت في لندن الأسبوع الماضي وجمعت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، بحضور ممثلين عن دول الجوار والإمارات والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عبر الدائرة المغلقة.

حيث جاء عن لسان هذا المصدر أنه تم الاتفاق على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ليبيا قبل نهاية هذه السنة في ظل عدم وجود دستور لصعوبة ضمان استفتاء في المنطقة الشرقية.

هذا وحسب نفس المصدر فقد مررت فرنسا في الخفاء ومن تحت الطاولة مشروعها الخاص بمعزل عن الدول الغربية الأخرى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دون دستور.

وقد تمت دعوة كل من رئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج» ورئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» ورئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» وقائد عملية الكرامة في الشرق الليبي «خليفة حفتر» للاجتماع في باريس بهدف إصدار بيان بالاتفاق على انتخابات رئاسية ويقول مطلعين أن هذا الاجتماع ربما يُعقد في بحر هذا الأسبوع.

لاقت الخطوة الفرنسية اعتراضاً من بعض الدول الغربية حسب المصدر ويبدو أن هذه الخطوة لم تُعجب الولايات المتحدة ولكن الدعوة قد وصلت للسراج والذي يقول انه لايستطيع رفض مثل هذه الدعوة، مختتماً قولة بأن الوضع خطير جداً.

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