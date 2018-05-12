حويلي: أحداث سبها نتيجة للانقسام السياسي



قال عضو مجلس الأعلى الدولة عن مدينة سبها، عبدالقادر حويلي، السبت، إن الأحداث الدائرة في المدينة ناتجة عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

وبيّن حويلي، في تصريح للرائد، أن كل الأجسام الموجودة في السلطة لن تستطيع حل مشكلة الجنوب مالم تحل المشكلة السياسي في البلاد، مشددا على أن أهل الجنوب بإمكانهم حل المشكلة بأنفسهم عن طريق المصالحة.

وأضاف حويلي أن تعنت مجلس النواب في تطبيق الاتفاق السياسي الذي من شأنه توحيد الأجسام كافة في الدولة هو ما يسبب الأزمات الحالية، مشيراً إلى أنه لن تستطيع قوات المجلس الرئاسي ولا غيرها السيطرة على المنطقة الجنوبية، وفق قوله.