رئيس المجلس الرئاسي يعتمد فرانك بيكر سفيرا للمملكة المتحدة لدى ليبيا

قال سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر إن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق لمساعدة حكومة الوفاق في تقديم خدماتها للمواطنين ومساعدة ليبيا على استعادة دورها في المجتمع الدولي.

وأضاف بيكر في كلمة له عقب مراسم إعتماده سفيرا لبلاده لدى ليبيا بمقر المجلس الرئاسي أن المملكة المتحدة تتطلع لتقديم المزيد من الدعم والتعاون في مجال التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

هذا وأعلن السفير البريطاني في ختام كلمته عن قرب افتتاح خدمة التأشيرات البريطانية في طرابلس كخدمة جديدة تقدمها السفارة عقب استئناف أعمالها من العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا