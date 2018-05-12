تجدد الاشتباكات في محيط مقر اللواء السادس في سبها

أفاد مصدر صحفي من مدينة سبها بسقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في تجدد المواجهات القبيلة بين التبو وأولاد سلميان بالأسلحة الثقيلة في محيط مقر اللواء السادس جنوب المدينة صباح اليوم السبت.

وقال المصدر الصحفي لموقع ليبيا الخبر إن المواجهات بدأت فجر اليوم بأنواع الأسلحة الثقيلة كافة في محيط مقر اللواء السادس الشهير بـ(كتيبة فارس).

وتسلل مسلحون من التبو إلى دخل قلعة سبها التاريخية التي يقع تحت منها مباشرة مقر اللواء السادس مشاة، التابع لقبيلة أولاد سليمان.

وكانت منطقة سبهاالعسكرية أعلنت الخميس وقف إطلاق النار في المدينة، وسحب جميع القناصين من أماكن تمركزهم، وفتح الطرقات المغلقة فورا.

وقال آمر المنطقة العسكرية اللواء المبروك الغزوي، إن إطلاق النار أدى إلى إصابة الأبرياء ووفاة البعض منهم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تخدم المواطن وتؤثر في حياته اليومية.

وأشار القرار الموجه إلى اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو بسبها، إلى تكليف الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن مركز سبها الطبي قد استقبل خلال الفترة الممتدة من الرابع من فبراير الماضي إلى الخامس من الشهر الجاري، 18 قتيلا و86 جريحا من المدنيين، جراء الاشتباكات القبلية التي تدور بالمدينة والتدهور الأمني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر