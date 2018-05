النائب الثاني لـ”الدولة الاستشاري” يتهم “الرئاسي” بالعجز في بسط نفوذ الدولة في الجنوب

المتوسط :

أفاد النائب الثاني لمجلس الدولة الاستشاري فوزي العقاب، اليوم السبت، بأن الأوضاع في المنطقة الجنوبية باتت بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة مدعومة بميزانية كافية لتطبيقها وإرادة سياسية قوية، مؤكدا بأن البلاد لن تنعم باستقرار مادام الجنوب غير مستقر.

وأكد العقاب في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك”، أن ما يتعرض له الجنوب طيلة السنوات السبع الماضية هو حالة من التهميش،وعدم فهم للدور المحوري للجنوب في استقرار البلاد.

وأشار العقاب إلى أن اهالى الجنوب يشعرون بخيبة أمل ، مؤكدا بأن القرارات المركزية باتت لاتكفي، فلابد أن تمارس المهام من الجنوب، وأن يشعر الناس بالدولة حتي ينصاعون لسلطتها.

وأوضح “العقاب” أن من أخطر مايواجه المنطقة الجنوبية ليس تدهورالوضع الأمني فحسب و إنما التدخلات الخارجية، متهما وزارة الخارجية بالعجز عن فك هذا الحصار.

وبين العقاب بأن الرئاسي يتعامل مع قضية الجنوب بردود الفعل، لا الفعل والمبادرة، داعيا إياه أن يضع الجنوب على قائمة أولوياته.

وحمل الرئاسي، المسؤولية الكاملة لبسط نفوذ الدولة في الجنوب، وكذلك مسؤولية تعيين حاكم عسكري لها، وتشكيل لجنة أزمة تمارس عملها هناك لتلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل وفوري.

وأكد “عقاب” أن الدول الحدودية لجنوب البلاد ليس من مصلحتها زعزعة الاستقرار في ليبيا، لكنها لم تجد شريكا حقيقيا تتفق معه على استراتيجية أمنية حقيقية.

وأعرب “العقاب” عن دعم المجلس الاستشاري رئاسة وأعضاء للجهود المبذولة كافة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا بأن المجلس لن يقف صامتا حيال أي تقصير أو إهمال على حساب سيادة الدولة وأمن المواطن.

