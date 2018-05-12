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بالأسماء .. 8 شهداء بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمعارك سبها

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

فقدت القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها ثمانية شهداء في معارك اليوم ضد  قوات المعارضة التشادية في معارك القلعة واللواء السادس مشاة .

واسماء الشهداء الثمانية كالتالي :
1/ عبد السلام عامر ابوحليقة
2/ محمد علي ابوشعيفة
3/ حمد محمد عمر بوسعدة 
4/ حوسين بوعقيلة حوسين
5/ فرج الله ابوبكر حمد
6/ ادريس موسى سليمان بن عريف
7/ سليمان عمر سليمان سعد
8/ عبدالله عمر احموده 

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة الكاملة على مقر اللواء السادس مشاة والقلعة وكل التمركزات التي سيطرت عليها قوات المعارضة التشادية لساعات قليلة ظهر اليوم .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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