بالأسماء .. 8 شهداء بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها بمعارك سبها

فقدت القوات المسلحة الليبية والقوات المساندة لها ثمانية شهداء في معارك اليوم ضد قوات المعارضة التشادية في معارك القلعة واللواء السادس مشاة .

واسماء الشهداء الثمانية كالتالي :

1/ عبد السلام عامر ابوحليقة

2/ محمد علي ابوشعيفة

3/ حمد محمد عمر بوسعدة

4/ حوسين بوعقيلة حوسين

5/ فرج الله ابوبكر حمد

6/ ادريس موسى سليمان بن عريف

7/ سليمان عمر سليمان سعد

8/ عبدالله عمر احموده

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة الكاملة على مقر اللواء السادس مشاة والقلعة وكل التمركزات التي سيطرت عليها قوات المعارضة التشادية لساعات قليلة ظهر اليوم .

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