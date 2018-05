الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار في سبها

المتوسط:

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انزعاجها ازاء تصاعد العنف في مدينة سبها والذي أسفر عما يزيد على 45 إصابة بين قتيل وجريح، بضمنهم بعض المدنيين، بحسب قولها.

ودعت البعثة، خلال بيان لها، إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإلى إعلاء صوت العقل، وتذكّر الأطراف بواجبها في حماية ارواح وممتلكات ‎المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن وضع كافة إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع في سبها.

والجدير بالذكر إن مدينة سبها قد شهدت اشتباكات بين قوات اللواء السادس التابع للجيش الوطني وقوات المعارضة التشادية.

