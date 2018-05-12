تدني التحصيل الدراسي يُقلق باطن الجبل

أقيمت بقاعة كلية التربية تيجي، ندوة علمية بعنوان “تدني مستوى التحصيل الدراسي بالمؤسسات التعليمية ببلدية باطن الجبل الأسباب والحلول”.

وأشرف على الندوة قسم الموارد التربوية، بحضور مدراء مكاتب التفتيش التربوي ببدر وتيجي وبلدية باطن الجبل، ومهتمون بقطاع التعليم، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية تيجي.

وتهدف الندوة للوصول إلى الأسباب التي ساهمت في تدني التحصيل العلمي في المؤسسات التعليمية، والبحث على الحلول لبعض من هذه المعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية.

وسيتم إرسال نتائج الدورة إلى الجهات ذات العلاقة للنظر في تنفيذها وتسليط الضوء لمعالجة كل أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في باطن الجبل.

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