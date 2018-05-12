البعثة: 45 قتيلا وجريحا في سبها

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن شديد انزعاجها إزاء تصاعد العنف في مدينة سبها والذي أسفر عما يزيد على 45 إصابة بين قتيل وجريح، بينهم بعض المدنيين.

ودعت البعثة بحسابها في “تويتر”، إلى ضبط النفس واستئناف الحوار وإعلاء صوت العقل، وذكّرت الأطراف بواجبها في حماية أرواح وممتلكات المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أنها تضع كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع.

وتجددت الاشتباكات المسلحة في سبها بمحيط مقر اللواء السادس، في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد مرور يومين فقط من إصدار الحاكم العسكري لمنطقة سبها العسكرية، المبروك الغزوي، قرار وقف إطلاق النار وفتح كافة الطرق المغلقة جراء الاشتباكات.

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ218، فقد شهدت الاشتباكات المسلحة استخدام أسلحة ثقيلة أصدرت أصواتاً قوية سمُعت بوضوح وسط المدينة.

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