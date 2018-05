قيادات من مصراتة والزنتان وترهونة : نحن ضد الإنقلابات العسكرية

المتوسط/ خاص:

أكد ميثاق العهد والاتفاق الذي وقع ظهر اليوم السبت، في مدينة ترهونة بين عدد من أعيانها وقيادات من مدينتي مصراتة والزنتان بعضها يتولى رئاسة المجالس العسكرية والبلديات، على وحدة التراب الليبي ورفض التقسيم والالتزام بمبادئ ثورة فبراير كأساس لأي اتفاق أو مصالحة.

وعبر الميثاق، الذي اطلعت عليه المتوسط، عن مبدأ المواطنة لجميع الليبيين، وعلى حرمة الدم الليبي وعدم التصادم المسلح واللجوء إلى الحوار لإدارة أي خلاف، ومراعاة خصوصية كل مدينة، والعمل المشترك لحل الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين كافة المواقف بين المدن الثلاث لحل المشاكل التي تمس المواطنين، وحرية التنقل وتسهيل طرق التبادل والتجاري والصناعي بينهم.

وشدد الميثاق من جهة ثانية على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية والأمنية تحت إشراف السلطة المدنية، ورفض الإنقلاب والتدخلات الإقليمية، واحترام النظام العام وبناء دولة النظام والقانون بحسب البيان.

كما أكد على محاربة التهريب والفساد المالي والمجرمين ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، إضافة إلى محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدفاع على الوطن مسؤولية كل الليبيين.

وأشار ميثاق الشرف إلى عمل ميثاق وطني للإعلام واتخاذ الخطوات لإيقاف القنوات التي تسعى لتدمير الوطن، والالتزام بزرع الوطنية بين المدن الثلاث من خلال وسائل الإعلام والخطب.

كما دعا ما سمى بميثاق الشرف الموقع بين ترهونة ومصراتة الزنتان كافة الليبيين لدعم الاتفاق وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، مرحّبا بانضام كل المدن والقبائل لهذا الاتفاق، والذي شهد مشاركة مصطفي الباروني، وإبراهيم بن رجب، وبشير القاضي.

