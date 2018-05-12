البعثة الأممية تعرب عن انزعاجها من تصاعد العنف بسبها

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‎ليبيا، السبت، عن انزعاجها “الشديد” إزاء تصاعد العنف في مدينة ‎سبها الذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

ودعت البعثة، على صفحتها الرسمية، الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وإعلاء صوت العقل واستئناف الحوار، مطالبة الأطراف كافة القيام بواجبها في حماية أرواح وممتلكات ‎المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنها ستضع كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع بالمدينة.

يُذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات هي الأعنف فجر السبت، خلفت وراءها 4 قتلى وأكثر من 12 جريحا، حالة معظمهم حرجة.

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