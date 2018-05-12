اخبار ليبيا الان

البعثة الأممية تعرب عن انزعاجها من تصاعد العنف بسبها

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‎ليبيا، السبت، عن انزعاجها “الشديد” إزاء تصاعد العنف في مدينة ‎سبها الذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

ودعت البعثة، على صفحتها الرسمية، الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس وإعلاء صوت العقل واستئناف الحوار، مطالبة الأطراف كافة القيام بواجبها في حماية أرواح وممتلكات ‎المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وأنها ستضع كل إمكانياتها للمساعدة في تهدئة الأوضاع بالمدينة.

يُذكر أن مدينة سبها شهدت اشتباكات هي الأعنف فجر السبت، خلفت وراءها 4 قتلى وأكثر من 12 جريحا، حالة معظمهم حرجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك