بلدية بنغازي تعلن انطلاق فعاليات حملة ليبيا السلام للمرأة

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات حملة ليبيا السلام، المنبثقة عن وثيقة المرأة والسلام المنعقدة بمدينة منترو السويسرية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والمصالحة المجتمعية.

وأوضحت البلدية، أن الحملة التي انطلقت بقاعة شركة الخليج العربي للنفط، شهدت حضور كل من وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد، ورئيس مجلس مشائخ ليبيا محمد إدريس، رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالحكومة المؤقتة عبير امنينة وعدد من المهتمين والمختصين، حيث افتتح اللقاء بكلمة لمنسقة الحملة ليلى ابوسيف ياسين والتي قامت بالتعريف بوثيقة المرأة الليبية لبناء السلام وتعزيز دورها في السلم الاجتماعي وأهداف هذه الحملة المتمثلة في التحديات والعراقيل التي تواجه النساء إثناء سعيهن للإسهام الايجابي في عملية السلام.

و تم خلال اللقاء التطرق بالعرض المرئي إلي المحاور المهمة والتي يجب الالتفاف حولها لتسهيل مساهمة المرأة في عملية السلام ومن هذه التحديات (الوضع الأمني _ النازحين _ العنف ضد المرأة _الإعلام _ الوضع الاقتصادي _ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية _ حقوق المرأة في الدستور والمشاركة السياسية).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية