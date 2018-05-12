بنغازي الليبية تحتضن "صنع في سوريا"

بنغازي — سبوتنيك. وتحمل الباخرة القادمة من سوريا بضائع تجارية من أجل عرضها في فعاليات معرض “صنع في سوريا”، الذي سيفتتح فعالياته يوم 20 أيار/ مايو الجاري.

وقالت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، فوزية الفرجاني، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “وصلت إلى ميناء بنغازي البحري الرحلة 26 المنطلقة بشكل مباشر من ميناء اللاذقية السوري إلى مدنية بنغازي”.

وأضافت الفرجاني أن “الباخرة تحمل على متنها البضائع التي ستعرض في معرض البيع المباشر في بنغازي للشركات السورية تحت عنوان صنع في سوريا”.

وأكدت الفرجاني في تصريح سابق لـ”سبوتنيك” أن “المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس قبل وخلال شهر رمضان المبارك”.

وكان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، قد أعلن عن إقامة معرض لأول مرة تحت شعار “صنع في سوريا” بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وتستعد ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي لاستقبال وفود السوريين لحضور المعرض المذكور في بنغازي، الذي سينطلق يوم 20 أيار/ مايو الجاري.