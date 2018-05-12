افتتاح مقر محكمة ونيابة تازربو الجزئية

تازربو 12 مايو 2018 (وال)- افتتح ببلدية تازربو مقر محكمة ونيابة تازربو الجزئية .

هذا وشارك في افتتاح مقر المحكمة الخميس، رئيسي محكمة ونيابة الكفرة الابتدائية، ورئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة، وعدد من القضاة ووكلاء النيابة بالكفرة، وعدد من رجال الهيئات القضائية من مدن : تازربو والكفرة وبنغازي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، ولفيف من أهالي وحكماء وأعيان المدينة .

هذا وعقد رئيس جهاز الشرطة القضائية الكفرة، اجتماعاً طارئاً مع منتسبي الجهاز بمدينة تازربو، لبحث سير العمل وتوزيع مهام الحراسة اللازمة لحماية المقر الجديد لمحكمة ونيابة تازربو . (وال – تازربو) ع ط / س ع/ ر ت

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