تفاصيل الجلسة الثانية من لقاء السنغال .. وإتفاق مبدئي صياغة بيان

أكد مصدر مطلع على إجتماعات السنغال في إتصال هاتفي مع “المتوسط” إنتهاء الجلسة الثانية مساء اليوم السبت، برئاسة “مصطفي مياس ” رئيس التجمع القومي السنغالي ” البرلمان “، ووزير الخارجية السنغالي، ورئيس منظمة برازفيل، بحضور عدد من مثلي النظام الليبي السابق والقبائل، وقيادات إسلامية متشددة أبرزها الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة، وأخرى تمثل بعض الأجسام السياسية المتواجدة فى المشهد الليبي الحالي.

وكشف المصدر المشارك فى اللقاء الذي وصف بالتشاوري والذي جرى الإعداد له قبل عدة أشهر، الإتفاق على عديد النقاط ستخرج في بيان مشترك، يجري العمل على صياغته بشكل يتفق عليه الجميع، يتضمن في أبرزه التأكيد على المصالحة الوطنية الشاملة وأن يكون تأسيسها على عملية العفو العام ، والإتفاق على خطاب إعلامي ينبذ العنف والتحريض على الأخر، وتقديم خارطة طريق للأمم المتحدة مبنية على الدعوة للإنتخابات وصياغة دستور للبلاد، وتوجيه الدعوة للإتحاد الأفريقي من أجل تفعيل دوره المباشر فى الأزمة الليبية، ووضع حد للتدخل الإقليمي فى ليبيا بحسب ما ورد.

