إحباط عملية تهريب 139 مهاجر غرب زوارة

أحبطت فرق الشرطة بمديرية أمن زوارة وشرطة النجدة، أمس الجمعة، محاولة لتهريب بشر في غرب المدينة لعدد 139 مهاجر بينهم 17 عشر امرأة وطفلان من جنسيات إفريقية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، القبض على أحد أفراد العصابة التي كانت ستنفذ هذه العملية، إضافة إلى ضبط عدد ثلاث زوارق بمعداتهم.

وأوضح قاسم، أنه بعد المتابعة والتحري استطاعت فرق الشرطة تحديد موقع العملية ومداهمته عند الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، وتمكنت من إحباط هذه العملية، وأنه جرى نقل المهاجرين إلى مديرية أمن زواره ليتم نقلهم للجهات المختصة، والتحقيق مع المتهم للوصول إلى باقي أفراد العصابة.

يُحتجز العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء لفترات طويلة في ليبيا، وهناك أكثر من 52 ألف لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، و2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

وتشهد ليبيا تدفق بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

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